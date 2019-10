press release: Día de los Muertos (Day of the Dead) is a holiday celebrated throughout Mexico and all around the world. Throughout Day of the Dead, individuals commemorate and honor the memory of their family and friends who are no longer with us. Join us in making crafts and learning about the holiday. Children ages seven and under will need adult assistance. Drop-in. Registration not required.

Día de los Muertos (Day of the Dead) es una celebración que se practica en México y otras partes del mundo. Durante el Día de los Muertos las personas conmemoran y recuerdan a sus familiares y seres queridos que han fallecido. Visitenos para conocer más sobre esta celebración y preparar manualidades con nosotros. Niños menores de siete años deben ser acompañados por adultos. No necesita registración.