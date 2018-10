press release: Celebrate Día de los Muertos with Araceli Esparza. Learn how to make an altar, talk about the elements of an altar, and hear a Dia de los Muertos story. Make your own papel picado and taste pan de muerto. And, join local artist Rodrigo Carapia as he creates a painting on canvas related to Día de los Muertos.

Celebra el Día de los Muertos con Araceli Esparza. Aprende a hacer un altar, habla de los elementos de un altar, y escucha una historia de dia de los muertos. Haz tu propio papel picado y saborea el pan de muerto. Y, únase al artista local Rodrigo Carapia mientras crea una pintura sobre lienzo relacionada con el día de los muertos.

This program was made possible in part by support from Beyond the Page, Madison Community Foundation, and the National Endowment for the Humanities.