DiSanza, Curry, Hetzler & Endres
Arts + Literature Laboratory 111 S. Livingston St., Madison, Wisconsin 53703
media release: Join us Friday, October 23, for original music by recording artists and University of Wisconsin–Madison music professors DiSanza, Curry, Hetzler & Endres. Tony DiSanza (percussion), Tom Curry (tuba & euphonium), Mark Hetzler (trombone), and Matthew Endres (drum set) use a combination of electro-acoustic techniques, improvisation, and traditional chamber music applications to create an array of sonic environments and musical languages. $5 student tickets available.