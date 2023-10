District 17 Community Engagement Dinner

media release: Join District 17 Alder Sabrina Madison, Sandburg Principal Lori Lopez, and Mayor Satya Rhodes-Conway for a district-wide engagement dinner at Sandburg Elementary School. This is the perfect opportunity to engage with residents across district 17 around topics that are important to our area of the city including: safer streets, sheltering unhoused community members, The Imagination Center at Reindahl Park, small business development and more! We’ll also recognize community members, and organization and business leaders who have shown a commitment to excellence in community and civic engagement in the district.

Connect with your neighbors, share ideas with City and district leaders, and dive deep into the inspiring progress we're making toward achieving social and economic mobility right here in our district.

Enjoy delicious food, engaging conversations, and great music. Plus take home information about local resources that may be helpful for your household.

Schedule:

5pm: Engage over dinner

6pm: Presentation of Civic Recognition Awards

7pm: Engage, engage, engage… and of course go back for seconds!

Questions? Contact Alder Sabrina Madison (608) 403-5665 district17@cityofmadison.com

Cena De Participación Comunitaria Del Distrito 17: Destacando nuestro compromiso compartido de excelencia en la participación comunitaria y cívica

Acompañe a la Concejal del Distrito 17 Sabrina Madison, a la Directora de Sandburg Lori Lopez, y a la Alcaldesa Satya Rhodes-Conway a una cena de participación a nivel distrital en la Escuela Elemental Sandburg. ¡Esta es la oportunidad perfecta para interactuar con los residentes de todo el Distrito 17 acerca de temas que son importantes en nuestra área de la ciudad incluyendo: calles más seguras, albergar a miembros de la comunidad que no tienen vivienda, el Centro de Imaginación en el Parque Reindahl, el desarrollo de pequeños negocios y mucho más! Todos nosotros reconoceremos a los miembros comunitarios y a los líderes de organizaciones y negocios quienes han mostrado un compromiso a la excelencia en la comunidad y una participación cívica en el distrito.

Conéctese con sus vecinos, comparta sus ideas con la Ciudad y los líderes del distrito, y profundice en el progreso inspirador que estamos logrando para alcanzar la movilidad social y económica aquí mismo en nuestro distrito.

Disfrute de comida deliciosa, conversaciones interesantes y muy buena música. Además llévese a casa información acerca de los recursos locales que podrían ser de utilidad para su hogar.

Horario:

5pm: Participación durante la cena

6pm: Presentación de Premios de Reconocimiento Cívico

7pm: ¡Participe, participe, participe... y por supuesto vuelva a repetir!

¿Tiene preguntas? Comuníquese con la Concejal Sabrina Madison

Teléfono: (608) 403-5665 district17@cityofmadison.com