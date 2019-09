press release: Lambda Theta Phi Latin Fraternity and WUD Music, is proud to present our third annual Fiesta En La Terraza. Join us at the terrace for a night of bachata, reggaeton, merengue, cumbia, hip hop & more. Music by DJ Vestus from Chicago

Los hermanos del Capitulo Gamma Theta de Lambda Theta Phi Fraternidad Latina y WUD Music, orgullosamente les presenta nuestro tercer anual Fiesta en la Terraza. Unete en la Terraza del Memorial Union para una noche llena de bachata, reggaeton, merengue, cumbia, hip hop y mas. Musica por DJ Vestus desde Chicago.

At The Terrace - Friday, September 20th / 9:00PM / FREE