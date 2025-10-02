Eight Page Bible, Man's Body, Scurvy Jazzby
Gamma Ray Bar 121 W. Main St., Madison, Wisconsin 53703
media release:
7pm Scurvy Jazzby (Dan Fliegel) CHICAGO
https://scurvyjazzby.bandcamp.com/album/solamente
8pm Man’s Body CHICAGO
https://mansbody.bandcamp.com/album/live-in-portland
9pm Eight Page Bible MADISON
https://music.apple.com/us/artist/eight-page-bible/1793611733
https://eightpagebible.bandcamp.com/
10pm Gamma Ray Karaoke Afterparty
$10.
Info
Gamma Ray Bar 121 W. Main St., Madison, Wisconsin 53703
Music