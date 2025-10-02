Eight Page Bible, Man's Body, Scurvy Jazzby

Gamma Ray Bar 121 W. Main St., Madison, Wisconsin 53703

media release:

7pm Scurvy Jazzby (Dan Fliegel) CHICAGO

https://scurvyjazzby.bandcamp.com/album/solamente

8pm Man’s Body  CHICAGO

https://mansbody.bandcamp.com/album/live-in-portland

9pm Eight Page Bible  MADISON

https://music.apple.com/us/artist/eight-page-bible/1793611733

https://eightpagebible.bandcamp.com/

10pm Gamma Ray Karaoke Afterparty

$10.

