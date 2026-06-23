El lugar al que pertenezco (The Place Where I Belong)

media release: (English below)

La Biblioteca de Lakeview tendrá una serie de cuentacuentos dirigidos por la autora bilingüe Samira Álvarez Gretzinger, todos serán en inglés y español con un énfasis en educación emocional. Todos los eventos son gratuitos, no tienen cupo limite ni requiere registrarse.

Las familias explorarán temas de pertenencia, migración, identidad y comunidad a través de cuentos multilingües y actividades prácticas e interactivas que celebran las muchas maneras en que las personas construyen conexión, hogar y sentido de pertenencia entre culturas.

The Lakeview Library will host a series of storytelling sessions led by bilingual author Samira Álvarez Gretzinger. All sessions will be in English and Spanish, with an emphasis on emotional education. All events are free, have no capacity limits, and do not require registration.

Families will explore themes of belonging, migration, identity, and community through multilingual storytelling and interactive hands-on activities that honor the many ways people create connection, home, and belonging across cultures.