Equal Oppportunities Commission Listening Session

media release: The Equal Opportunities Commission of Madison is set to host a Community Listening Session on November 21, 2024, at Sandburg Elementary, 4114 Donald Dr, Madison, WI 53704.

This event aims to address the surge in housing complaints within the community and provide residents with a platform to voice their concerns.

The meeting will start at 6:00 PM and feature presentations on city services available to tackle housing issues and promote equal opportunities for all residents. Pizza and refreshments will be provided (while supplies last), fostering an environment conducive to open dialogue and collaboration.

"We recognize the importance of addressing housing concerns within our community," stated Linda Ketcham, director of JustDane, Commissioner at the Equal Opportunities Commission. "This meeting serves as an opportunity for residents to engage with city officials, learn about available resources, and actively participate in shaping a more equitable future for Madison."

Residents are encouraged to attend and share their experiences, concerns, and suggestions regarding housing in Madison. The Equal Opportunities Commission welcomes all community members to join in this collaborative effort toward positive

change.

If attendees require interpretation or accommodations of any kind, please email Byron Bishop at bbishop@cityofmadison.com

La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Madison está organizando una Sesión de Escucha Comunitaria el 21 de noviembre de 2024 en la escuela primara Sandburg, localizada en el 4114 Donald Dr, Madison, WI 53704. Este evento tiene como objetivo abordar el aumento de las quejas de vivienda dentro de la comunidad y proporcionar a los residentes una plataforma para expresar sus preocupaciones.

La reunión comenzará a las 6:00 p.m. y contará con presentaciones sobre los servicios de la ciudad disponibles para abordar los problemas de vivienda y promover la igualdad de oportunidades para todos los residentes. Habrá pizza y refrescos como refrigerio (hasta agotar existencias), para fomentar un ambiente propicio para el diálogo abierto y la colaboración.

"Reconocemos la importancia de abordar las preocupaciones de vivienda dentro de nuestra comunidad", declaró Linda Ketcham, Directora de JustDane, Comisionada de la Comisión de Igualdad de Oportunidades. "Esta reunión sirve como una oportunidad para que los residentes se involucren y dialoguen con los funcionarios de la ciudad, aprendan sobre los recursos disponibles y participen activamente en la formación de un futuro más equitativo para Madison".

Se anima a los residentes a asistir y compartir sus experiencias, preocupaciones y sugerencias con respecto a la vivienda en Madison. La Comisión de Igualdad de Oportunidades da la bienvenida a todos los miembros de la comunidad para que se unan a este esfuerzo colaborativo hacia un cambio positivo.

Si los asistentes requieren interpretación o adaptaciones de cualquier tipo, favor de enviar un correo electrónico a Byron Bishop a bbishop@cityofmadison.com

歡迎參加將在 11 月 21 日星期四在 Sandburg 小學舉行的內容豐富的社區傾聽會,了解市

政服務部門如何處理住房投訴並參與解決方案。我們將提供披薩和飲料,數量有限,享完

即止。歡迎您分享您的顧慮。

話題

• 管理投訴

• 物業保養

• 城市資源

這次活動是您發揮出影響力的機會!平等機會委員會(Equal Opportunities

Commission)已收到鋪天蓋地的住房投訴,現在是采取行動的時候了。

����� 請來參加我們的會議! 號召所有麥迪遜東區的居民! ������ 歡迎參加 11 月 21 日星期

四下午 6:00 在 Sandburg 小學舉辦的活動,地址:4114 Donald Dr, Madison, WI

53704