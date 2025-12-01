The Evergleam Aluminum Christmas Tree
Attic Angel Place, Middleton 8301 Old Sauk Road, Middleton, Wisconsin 53562
media release: The Continuing Education Programs of Attic Angel Association are held Monday mornings at Attic Angel Place, 8301 Old Sauk Road, Middleton. The programs are open to the public. Coffee is served at 10 a.m. and the program begins at 10:30 a.m. There is no charge, and no reservation is required.
Dec. 10: Joe Kapler, head curator, Wisconsin Historical Society Division of Museums and Historic Sites
