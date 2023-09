Ezekiel Gillespie Middle School Naming Celebration

media release: PLEASE JOIN US TO CELEBRATE!

The Renaming of Jefferson Middle School to Ezekiel Gillespie Middle School

FRIDAY |SEPTEMBER 29 2023 | 12:30PM

101 S. Gammon Road. Madison, WI 53719

12:30 p.m. - Renaming Ceremony in the Gym. All are welcome to stay for lunch following the ceremony. Grilled hot dogs & hamburgers; vegetarian options available.

2:00 p.m. School Improvement and Title 1 presentation in Lecture Hall

2:30 p.m. - Big Games Activity for all students (parents welcome to stay). RSVP HERE (for food count)

POR FAVOR ÚNETE A NOSOTROS PARA CELEBRAR

El cambio de nombre de la escuela secundaria Jefferson a la escuela secundaria Ezekiel Gillespie

VIERNES |29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |12:30P.M.

101 S. Gammon Road,Madison, WI 53719

12:30 p.m. - Ceremonia de cambio de nombre en el gimnasio. Todos son bienvenidos a quedarse a almorzar después de La ceremonia. Hot dogs y hamburguesas a la parrilla; opciones vegetarianas disponibles.

2:00 p.m. Presentación de Mejoramiento Escolar y Título 1 en el Salón de Conferencias

2:30 p.m. -Actividad de grandes juegos para todos los estudiantes (los padres son bienvenidos a quedarse). RSVP Confirme su asistencia aquí (para el recuento de alimentos)