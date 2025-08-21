DJ Faisal Abdu'Allah
Madison Museum of Contemporary Art 227 State St., Madison, Wisconsin 53703
media release: Unwind at Muse at MMoCA, where sonic landscapes meet visual artistry and craft cocktails. Sip on a refreshing beverage from Public Parking while immersing yourself in a captivating DJ set by Faisal Abdu'allah, perfectly complementing the Wisconsin Triennial.
After the sun goes down, stick around for Rooftop Cinema.
Info
Art Exhibits & Events, Music