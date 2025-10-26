Fall Fest
to
Seven Acre Dairy Company, Paoli 6858 Paoli Road, Paoli, Wisconsin 54508
media release: Join Seven Acre Dairy Company every Sunday in October for Fall fun for the whole family! Sundays in October, 10am-4PM
Sunday October 26, Activities Include:
- Live music from Sunspot, 11am-2pm
- Bouncy Houses from Verona Bouncy Houses
- Mini-Petting Zoo
- Charity Meat Raffle at 3PM
- And more!
$10/per person. Kids 8 and under, free. Admission includes:
All Activities
All Food and Alcoholic and N/A Beverages Extra
