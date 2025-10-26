Fall Fest

to

Buy Tickets

Seven Acre Dairy Company, Paoli 6858 Paoli Road, Paoli, Wisconsin 54508

media release: Join Seven Acre Dairy Company every Sunday in October for Fall fun for the whole family! Sundays in October, 10am-4PM

Sunday October 26, Activities Include:

  • Live music from Sunspot, 11am-2pm
  • Bouncy Houses from Verona Bouncy Houses
  • Mini-Petting Zoo
  • Charity Meat Raffle at 3PM
  • And more!

$10/per person. Kids 8 and under, free. Admission includes:

Live Music from Sunspot

Bouncy Houses

Mini Petting Zoo

All Activities

All Food and Alcoholic and N/A Beverages Extra

Info

Seven Acre Dairy Company, Paoli 6858 Paoli Road, Paoli, Wisconsin 54508
Kids & Family
Music
Buy Tickets
to
Google Calendar - Fall Fest - 2025-10-26 10:00:00 Google Yahoo Calendar - Fall Fest - 2025-10-26 10:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Fall Fest - 2025-10-26 10:00:00 Outlook iCalendar - Fall Fest - 2025-10-26 10:00:00 ical