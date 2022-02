press release: Neighborhood House's February Fun Friday for youth ages 7-13 is Game Night!

Parents can drop their kids on Friday February 11th at 6pm for Valentine's party with cookie decorating, dancing, raffle, crafts, ice cream and more! Pizza and snacks will be provided. Fun Friday ends at 8pm and youth must be picked up by 8:15.

Please fill out the registration form so we can get an accurate head count, but feel free to bring your friends or just show up! The event is indoors and masks are required. Afterschool will end early that day at 5:00pm.

Event is free! Contact Joe with any questions or concerns at joe@neighborhoodhousemadison.org.

¡El Fun Friday de diciembre de Neighborhood House para jóvenes de 7 a 13 años es una noche de cine cómoda y acogedora!

¡Los padres pueden dejar a sus hijos el viernes 11 de febrero a las 6 p. m. para la fiesta de San Valentín con decoración de galletas, baile, rifas, manualidades, helados y más! Se proporcionará pizza y bocadillos. Fun Friday termina a las 8:00 p. m. y los jóvenes deben ser recogidos a las 8:15.

Por favor, complete este formulario para que podamos obtener un recuento exacto, pero no dude en traer a sus amigos o simplemente aparecer.

El evento es en interiores y se requieren máscaras. Se anima a los niños a usar ropa cómoda o pijamas y traer mantas / peluches :)

Después de clases terminará temprano ese día a las 5:00 pm.

¡El evento es gratis!

Comuníquese con Joe con cualquier pregunta o inquietud en joe@neighborhoodhousemadison.org..