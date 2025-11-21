Fiestas Decembrinas

to

Catholic Multicultural Center/Centro Guadalupe 1862 Beld St., Madison, Wisconsin 53713

media release: Join us for our annual celebration of faith, culture, and community! ¡Acompáñenos para nuestra celebración anual de fe, cultura y comunidad!

1:00PM - 6:30PM, Saturday dec 13 | SÁbado 13 de Dic

1:00PM - Mass with Bishop Hying | Misa con el obispo Hying (Gospel music by Jose Ricardo Morales)

2:15 PM - Pastorela by Alfa Y Omega Youth

2:55 PM - Actor de la Palabra Frandu

3:50 PM - Afghan dance by Zakia Hassini

4:00 PM - Music by Antonio & Zakia

4:10 PM - Christmas music by Mad City Ukes

5:15 PM - Ballet Folklórico de Carlos & Sonia Avila

2:00 PM- 6:00PM Christmas Market | Bazar Navideña

3:00-6:00PM Delicious food | Deliciosa Comida  

Info

Catholic Multicultural Center/Centro Guadalupe 1862 Beld St., Madison, Wisconsin 53713
Fundraisers, Special Events
Holidays
608-441-3247
to
Google Calendar - Fiestas Decembrinas - 2025-12-13 13:00:00 Google Yahoo Calendar - Fiestas Decembrinas - 2025-12-13 13:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Fiestas Decembrinas - 2025-12-13 13:00:00 Outlook iCalendar - Fiestas Decembrinas - 2025-12-13 13:00:00 ical