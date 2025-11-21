Fiestas Decembrinas
to
Catholic Multicultural Center/Centro Guadalupe 1862 Beld St., Madison, Wisconsin 53713
media release: Join us for our annual celebration of faith, culture, and community! ¡Acompáñenos para nuestra celebración anual de fe, cultura y comunidad!
1:00PM - 6:30PM, Saturday dec 13 | SÁbado 13 de Dic
1:00PM - Mass with Bishop Hying | Misa con el obispo Hying (Gospel music by Jose Ricardo Morales)
2:15 PM - Pastorela by Alfa Y Omega Youth
2:55 PM - Actor de la Palabra Frandu
3:50 PM - Afghan dance by Zakia Hassini
4:00 PM - Music by Antonio & Zakia
4:10 PM - Christmas music by Mad City Ukes
5:15 PM - Ballet Folklórico de Carlos & Sonia Avila
2:00 PM- 6:00PM Christmas Market | Bazar Navideña
3:00-6:00PM Delicious food | Deliciosa Comida