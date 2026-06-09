Floreciendo en Cada Etapa

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Hablemos de la premenopausia, perimenopausia y menopausia en comunidad.

¿Tienes preguntas sobre los cambios que estás experimentando en tu cuerpo, energía, sueño o estado de ánimo? Te invitamos a una conversación abierta, cálida y educativa sobre esta importante etapa de la vida.

Acompáñanos para aprender sobre la premenopausia, perimenopausia y menopausia, compartir experiencias y descubrir estrategias que apoyen tu bienestar físico y emocional.

11 am, Sábado, 13 de junio de 2026, Midwest Mujeres Center, 306 E Wilson St #2e, Madison, WI 53703, USA

A Spanish-language workshop for Latinas navigating these life transitions.

Friday, June 13, 11 AM – 1 PM, Midwest Mujeres Center, 306 E. Wilson Street #2E – Madison

Educational conversation

Community circle

Snacks & beverages

Childcare available

Entirely in Spanish

If you bring your kids, please email us at: info@midwestmujeres.com so we can prep our materials accordingly