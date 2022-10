press release: Neighborhood House's October Fun Friday for youth ages 7-13 is a Halloween Party!

Parents/families are welcome to attend or can drop their kids on Friday October 28 at 6pm for a fun filled night of games, candy, food, costumes, and lots of FUN!! Fun Friday ends at 8pm and youth must be picked up by 8:15.

Please fill out the registration form so we can get an accurate head count, but feel free to bring your friends! The event will be outdoors and indoors), so dress appropriately.

Event is free! Contact Laura with any questions or concerns at laura@neighborhoodhousemadison.org.

¡El viernes divertido de octubre de Neighborhood House para jóvenes de 7 a 13 años es una fiesta de Halloween!

Los padres/familias pueden asistir o pueden dejar a sus hijos el viernes 28 de octubre a las 6:00 p. m. para una noche llena de juegos, dulces, comida, disfraces y mucha DIVERSIÓN. Fun Friday termina a las 8:00 p. m. y los jóvenes deben ser recogidos a las 8:15.

Complete este formulario para que podamos obtener un recuento preciso, ¡pero no dude en traer a sus amigos!

El evento será al aire libre y bajo techo), así que vístase apropiadamente.

¡El evento es gratis! Póngase en contacto con Laura con cualquier pregunta o inquietud en laura@neighborhoodhousemadison.org.