Fun Friday
Neighborhood House 29 S. Mills St., Madison, Wisconsin
media release: (English below)
Los Viernes Divertidos (Fun Fridays) de Neighborhood House es un programa GRATUITO que ocurre una vez al mes para jóvenes de 6 a 13 años.
Los padres / familias de son bienvenidos a asistir o pueden dejar a sus hijos en los días de que se inscriba a las 6 pm para una noche llena de diversión. Fun Friday termina a las 8pm y los jóvenes deben ser recogidos para entonces.
A continuación se muestran los temas de los próximos Fun Fridays que se llevarán a cabo.
March 13 - Science Night
April 10 - Arts & Crafts
May 15 - Game Night & Open Gym
Por favor, rellene este formulario para que podamos obtener un recuento preciso, pero no dude en traer a sus amigos. Póngase en contacto con Angel con cualquier pregunta o inquietud en angel@neighborhoodhousemadison.org.
Fun Fridays at Neighborhood House is a FREE monthly program for youth ages 6-13.
Parents/families are welcome to attend or you can drop your kids off on the days you sign up for at 6pm for a fun filled night. Fun Friday ends at 8pm and youth must be picked up by then.
Below are the themes for the upcoming Fun Fridays happening .
March 13 - Science Night
April 10 - Arts & Crafts
May 15 - Game Night & Open Gym
Please fill out this form so we can get an accurate head count, but feel free to bring your friends. Contact Angel with any questions at angel@neighborhoodhousemadison.org