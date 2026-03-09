Fun Friday

Neighborhood House 29 S. Mills St., Madison, Wisconsin

Los Viernes Divertidos (Fun Fridays) de Neighborhood House es un programa GRATUITO que ocurre una vez al mes para jóvenes de 6 a 13 años. 

Los padres / familias de son bienvenidos a asistir o pueden dejar a sus hijos en los días de que se inscriba a las 6 pm para una noche llena de diversión. Fun Friday termina a las 8pm y los jóvenes deben ser recogidos para entonces.

A continuación se muestran los temas de los próximos Fun Fridays que se llevarán a cabo.

March 13 - Science Night

April 10 - Arts & Crafts

May 15 - Game Night & Open Gym

Por favor, rellene este formulario para que podamos obtener un recuento preciso, pero no dude en traer a sus amigos. Póngase en contacto con Angel con cualquier pregunta o inquietud en angel@neighborhoodhousemadison.org.

Fun Fridays at Neighborhood House is a FREE monthly program for youth ages 6-13. 

Parents/families are welcome to attend or you can drop your kids off on the days you sign up for at 6pm for a fun filled night. Fun Friday ends at 8pm and youth must be picked up by then.

Below are the themes for the upcoming Fun Fridays happening . 

March 13 - Science Night

April 10 - Arts & Crafts

May 15 - Game Night & Open Gym

Please fill out this form so we can get an accurate head count, but feel free to bring your friends. Contact Angel with any questions at angel@neighborhoodhousemadison.org

Info

Kids & Family
608-255-5337
