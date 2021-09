Glow Stick Party

press release: Fun Friday Glowstick Party and Cosmic Karaoke at Neighborhood House, 29 S Mills St!

Friday September 17, 6-8pm

Youth ages 7-12 (parents are welcome to attend or drop their kids off). We will have music, glowsticks, karaoke, and pizza/snacks! Join us for a fun night!

RSVP here https://forms.gle/ Jep1BmqucfMXz4T66 or just show up.

This event is free! Contact info@neighborhoodhousemadison. org with questions.

El primer evento de 'Fun Friday' va a ser una fiesta de varitas luminosas y kareoke cósmico en Neighborhood House para niños entre las edades de 7-12!

Padres/madres pueden dejarles a sus hijos/as, el viernes 17 de septiembre a las 6pm para disfrutar una noche llena de música, baile, canto, juegos, rifas, comida y DIVERSIÓN!! 'Fun Friday' termina a las 8pm y los jóvenes tienen que ser recogidos antes del 8:15pm.

Por favor, complete el formulario para que sepamos más o menos cuántos niños van a asistir.

Se tiene que llevar tapaboca para todo el evento.

El event es totalmente gratuito!

Contacta a laura con cualquier pregunta o preocupación - laura@neighborhoodhousemadison.org.