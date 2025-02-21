Handphibians, Ótimo Dance, Madison Capoeira
Majestic Theatre 115 King St., Madison, Wisconsin 53703
Second Crop Creative
The Handphibians on stage.
The Handphibians
media release: Join us for an unforgettable celebration on Saturday February 21st at the Majestic Theater as we begin our second quarter century of Brazilian musical culture in Madison! The night will showcase the vibrant rhythms of the Handphibians community bateria, high-energy performances by Ótimo Dance, and dynamic displays by Madison Capoeira. The event will also feature performances by bands that have blossomed from our samba community, reflecting the roots we’ve nurtured during our first 25 years. Come celebrate this legacy of music, dance, and connection with a night filled with energy, rhythm, and the joy of Brazilian culture! Vem curtir essa celebração cheia de música, dança e conexão, com muita energia, ritmo e a alegria da cultura brasileira!
Cola com a gente pra uma festa inesquecível no sábado, dia 21 de fevereiro, lá no Majestic Theater! A gente vai dar o pontapé inicial no nosso segundo quarto de século de cultura musical brasileira aqui em Madison. É pra começar com o pé direito!
A noite vai ser pura energia, com os ritmos vibrantes da bateria comunitária dos Handphibians, as performances super animadas do Ótimo Dance, e as demonstrações dinâmicas da Madison Capoeira.
O evento também vai ter shows de bandas que nasceram e cresceram aqui na nossa comunidade do samba, mostrando as raízes que a gente plantou e cuidou nesses primeiros 25 anos de estrada.
Vem com tudo celebrar essa história de música, dança e conexão! Vai ser uma noite cheia de axé, ritmo e a alegria contagiante da cultura brasileira!