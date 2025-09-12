Heartland Farm Sanctuary 15th Anniversary Weekend
media release: Join us for Heartland Farm Sanctuary’s 15th Anniversary Celebration, which is our biggest fundraiser of the year. All events are at Heartland Farm Sanctuary, 424 US-51, Stoughton, WI 53589.
- Memorial Space Grand Opening - Fri, Sep 12, 6-8:30p @ Heartland Farm Sanctuary
- Friends and Family Open House - Sat, Sep 13, 10a-12p @ Heartland Farm Sanctuary
- Celebrating Compassion Dinner - Sat, Sep 13, 6:30-9p @ Heartland Farm Sanctuary
- Grounded in Gratitude w/ Wildwood Coffee - Sun, Sep 14, 9-11a @ Heartland Farm Sanctuary