Heirloom
North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704
media release: Heirloom is one of Milwaukee’s most innovative and sought after jazz combinations. Each musician has a deep connection and passion for modern music and draws upon contemporary classical, rock, and indie influences in their compositions. Heirloom's debut album “Familiar Beginnings” wears its melodic heart on its sleeve. From quaint motifs to long, unfolding phrases, each composition is a unique story woven around entrancing melodies. Heirloom features Chicago Downbeat Award Winner Sam Taylor (sax), Tim Ipsen (bass), Ben Dameron (guitar) and Hannah Johnson (drums).