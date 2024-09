Herencia Hispana y Conservación (Hispanic Heritage and Conservation)

media release: (English below)

Join Wisconsin EcoLatinos and Southern Wisconsin Bird Alliance for an event celebrating Latino Conservation Week and Hispanic Heritage Month:

Learn about the fascinating migration of Monarch butterflies from Canada to Michoacan, Mexico, and their cultural significance. Then, we will embark on a guided hike to observe and learn about bird migration. Family event, face painting and raffles.

2:00 pm - 5:00 pm, September 21, 2024, UW Arboretum Visitor Center, 2880 Longenecker Dr, Madison, WI 53713

-

Únete a Wisconsin EcoLatinos y Southern Wisconsin Bird Alliance para un evento que celebra la Semana de la Conservación Latina y el Mes de la Herencia Hispana:

Aprenda sobre la fascinante migración de las mariposas monarca desde Canadá hasta Michoacán, México, y su importancia cultural. Luego, emprenderemos una caminata guiada para observar y aprender sobre la migración de las aves. Un evento para la familia, habrá pinta caritas y rifas.

2:00 pm - 5:00 pm, September 21, 2024, UW Arboretum Visitor Center, 2880 Longenecker Dr, Madison, WI 53713