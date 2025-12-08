Holiday Market
to
Roundhouse Studios 1741 Commercial Ave., Madison, Wisconsin 53704
media release: Join us and artists of Roundhouse for our Holiday Market.
12:00pm - 2:30pm
Vendors in Main/ Print Rooms
Amalgamated Arts Coalition
Bre
Dale Sproule
Even a Worm
Sadderday Mourning Cartoons
Sarah B’s Jewelry
Slower Drawings
Table Tray Studios
3:00 - 5:00pm
All the Sounds are Done
Our monthly open improvisational music jam.
Info
Roundhouse Studios 1741 Commercial Ave., Madison, Wisconsin 53704
Art Exhibits & Events, Holidays