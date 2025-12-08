Holiday Market

Roundhouse Studios 1741 Commercial Ave., Madison, Wisconsin 53704

media release: Join us and artists of Roundhouse for our Holiday Market.

12:00pm - 2:30pm

Vendors in Main/ Print Rooms

Amalgamated Arts Coalition

Bre

Dale Sproule

Even a Worm

Sadderday Mourning Cartoons

Sarah B’s Jewelry

Slower Drawings

Table Tray Studios

3:00 - 5:00pm

All the Sounds are Done

Our monthly open improvisational music jam.

Art Exhibits & Events, Holidays
