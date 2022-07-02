7ucky Vita, The Bunni Twins, DJs Sarah Akawa, Millbot, Sunstone
Robinia Courtyard 829 E. Washington Ave., Madison, Wisconsin 53703
7ucky Vita
7ucky Vita
press release: FEATURING THE MUSICAL STYLINGS OF POP SUPER STARS 7UCKY VITA AND THE BUNNI TWINS
MUSIC BY: DJ SARAH AKAWA * DJ MILLBOT * SUNSTONE [la]
DRESS YOUR BEST HALLOWEEN DREAM AND BASK IN THE GLORY OF COSTUME PLANNING IN WARM WEATHER
LEAVE THE CREEPS AT HOME
DOOR: $10 FLAT
ROBINIA COURTYARD
NEXT EVENTS: AUGUST 6 * SEPTEMBER 3**
A WORD ON QUEER SPACES: THOUGH THIS EVENT IS NOT A CLOSED QUEER SPACE WE SEEK TO CREATE A SPACE FOR AND BY QUEER PEOPLE TO BE THEIR DAMN HOT SELVES - IF YOU GET IN THE WAY OF THIS IN ANY MANNER YOU WILL BE BOOTED AND SHAMED, FRIENDS OF STRAIGHT ALLIES PLEASE KEEP YOUR BUDDIES IN CHECK AND EXPLAIN THIS TWICE**