press release: Join MMSD guest readers for community readings of 'I am Jazz', a book co-written by transgender trailblazer Jazz Jennings about her experience as a transgender girl. Readings begin at 6:15pm, with activities available starting at 6pm in the children’s area. 5° aniversario de las lecturas comunitarias de Jazz y sus amigos. Acompáñennos a la lectura comunitaria del libro I Am Jazz [Soy Jazz]. Este libro fue co-escrito por Jazz Jennings una pionera trasgénero sobre su experiencia como niña trasgénero. La lectura empieza a las 6:15pm, con actividades en el area de niños empezando a las 6pm.