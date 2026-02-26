Interwoven
https://artsticketing.wisc.edu/Online/default.asp
UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
media release: Interwoven celebrates and integrates traditions, aesthetics, and communities from various heritages through performing, commissioning, and recording contemporary music. Yoko Reikano Kimura, koto; Keiko Tokunaga, violin; Sean Wang, violin; Andrew Gonzalez, viola; and Hikaru Tamaki, violoncello.
