Interwoven

https://artsticketing.wisc.edu/Online/default.asp

UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706

media release: Interwoven celebrates and integrates traditions, aesthetics, and communities from various heritages through performing, commissioning, and recording contemporary music. Yoko Reikano Kimura, koto; Keiko Tokunaga, violin; Sean Wang, violin; Andrew Gonzalez, viola; and Hikaru Tamaki, violoncello.

Info

UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
Music
608-263-5615
https://artsticketing.wisc.edu/Online/default.asp
Google Calendar - Interwoven - 2026-03-06 19:30:00 Google Yahoo Calendar - Interwoven - 2026-03-06 19:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Interwoven - 2026-03-06 19:30:00 Outlook iCalendar - Interwoven - 2026-03-06 19:30:00 ical