Inventiva Works Grand Opening

media release: Address: 6708 C Odana Rd, Madison

It is a pleasure to invite you to the grand opening of our new creative space! I am so excited about the opportunity to expand our services with creative classes to serve more people at our new space, because we know of the importance of art and creativity for our community wellbeing.

As a soft opening during the week of April 17th we will have several single-session classes, so the whole family can come and enjoy the creative experience together. Starting on April 22 we will begin our regular workshops where we will deepen our learning in a specific project.

I hope you can join us this Sunday for the inauguration and may we share the creative space in a class and workshop soon!

Ubicación: 6708 C Odana Rd, Madison

¡Me complace invitarlas e invitarlos a nuestra celebración de inauguración de nuestro nuevo espacio creativo! Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de expandir nuestros servicios de clases creativas y servir a mas personas con este espacio, porque sabemos de la importancia del arte y la creatividad en nuestro bienestar comunitario.

A manera de una apertura suave, la semana del 17 de Abril tendremos clases de una sesión para que la familia entera pueda venir a crear en conjunto y divertirse. Posteriormente, a partir del 22 de Abril iniciaremos nuestros talleres de varias sesiones en donde profundizaremos en un proyecto especifico.

¡Espero que nos puedan acompañar en nuestra inauguración y que podamos compartir el espacio creativo en una clase y taller pronto!

Con gratitud,

Maestra Monica