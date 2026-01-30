Jean Carlo Ureña Gonzáles
UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
Mead Witter School of Music Guest Artist Series. Free.
media release: Percussionist Jean Carlo Ureña Gonzáles is a versatile performer, composer, and educator that connects western and non-western tradition into concert settings. Performing works by Russell Wharton, Roshanne Etezady, Rafael "Bullumba" Landestoy, Socrates Garcia, and Omar Ernesto.
