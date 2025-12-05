Joshua Barker
UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
UW Mead Witter School of Music student recital. Free.
media release:
Joshua Baker DMA Saxophone Recital
Featuring the Driftless Reeds
Josh Baker, saxophone
Tom Lacy, oboe
Brian Jaap, clarinet
Stephen Dubetz, bass clarinet
Sarah Ellenbecker, bassoon
Program
Sonata Op. 5, Nr. 12: La Folia Arcangelo Corelli (1653-1713)/arr. Hekkema
Aftershock Aaryn Ricucci-Hill (b. 1992)
Variations on Reverse Entropy Roger Zare (b. 1985)
Intermission
Kairos David Biedenbender (b. 1984)
Children’s Corner Claude Debussy (1862-1918)/arr. Hekkema