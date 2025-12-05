Joshua Barker

UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706

UW Mead Witter School of Music student recital. Free.

Joshua Baker DMA Saxophone Recital

Featuring the Driftless Reeds

Josh Baker, saxophone

Tom Lacy, oboe

Brian Jaap, clarinet

Stephen Dubetz, bass clarinet

Sarah Ellenbecker, bassoon

Program

Sonata Op. 5, Nr. 12: La Folia       Arcangelo Corelli (1653-1713)/arr. Hekkema

Aftershock      Aaryn Ricucci-Hill (b. 1992)

Variations on Reverse Entropy      Roger Zare (b. 1985)

Intermission

Kairos      David Biedenbender (b. 1984)

Children’s Corner      Claude Debussy (1862-1918)/arr. Hekkema

UW Hamel Music Center-Collins Recital Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
Music
608-263-5615
