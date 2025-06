media release: Musicians:

Amanda Lauricella - soprano

Eleanor Mayerfeld - soprano

Britt Brown - alto

John Bragle - tenor

Ryne Cherry - bass

Charlie Rasmussen - viola da gamba

Matthew O’Sullivan - organ

(program order)

Sei getreu bis in den Tod Johann Christoph Bach (1642-1703) SWV 372 – Verleih uns Frieden genädiglich SWV 373 – Gib unserm Fürsten und aller Obrigkeit Heinrich Schütz (1585-1672) Weint nicht um meinen Tod Johann Bach (1604 – 1673) BWV 244/37 – Wer hat dich so geschlagen BWV 244/44 – Befiehl du deine Wege German/English with audience Johann Sebastian Bach (1685-1750) Der Mensch, vom Weibe geboren J.C. Bach SWV 378 – Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten Schütz BWV 187/7 – Gott hat die Erde zugericht J.S. Bach Nun ist alles überwunden Adam Drese (1620 – 1701) BWV 227/1 – Jesu, meine Freude German/English with audience BWV 180/7 – Schmücke dich, o liebe Seele German/English with audience BWV 230 – Lobet den Herrn alle Heiden J.S. Bach