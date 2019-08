Langsamlourd, Tonbi Claw, Mossmen

ress release: Come to Art In on Saturday, September 7, for a night of mind-bending psychedelic rock music accompanied by a visual liquid light show. $5.

Langsamlourd (Madison - sludge psych groove rock)

https://www.facebook.com/ langsamlourd

Tonbi Claw (Milwaukee - psychedelic noise rock)

https://www.youtube.com/watch? v=SNzc3y0dZBU

Mossmen (psychedelic space rock)

https://mossmen.bandcamp.com/ album/light-echo

Live visuals by Rare Visions.