media release: ​Join Beyond the Page to celebrate Latine music & dance!

Dane County Public Libraries will host several free events featuring Latine artists from Colombia, Peru, and Mexico.

¡Únase a Beyond the Page para celebrar la música y el baile latinos!

Las bibliotecas públicas del condado de Dane organizarán varios eventos gratuitos con artistas latinos de Colombia, Perú y México.

Latine Dance Passport

Immerse yourself in the heartbeat of Latine cultures around the world with dancer, dance instructor and musician Luis Armacanqui. Each session will focus on a specific genre of dance, its associated music, national origins, and cultural significance. After a brief presentation to learn about the dance, get on your feet for solo and partner dance instruction set to live music. Our goal is to have participants learn and appreciate what makes each Latin dance a unique life skill that can be enjoyed anywhere!

This program will be presented in English, but the presenter speaks Spanish and can field questions in both languages. No experience or partner needed. Just show up and dance with us!

A native of Lima, Perú, Luis Armacanqui was born and raised around the sounds of Afro-Latin music for as long as he can remember. However, it was in 2011 that he embarked on immersive and constant trips around the world to gain a wealth of knowledge in the areas of musicology and dance technique. Luis’ philosophy is to combine the history and mechanics of Latin music in order to establish a strong foundation in the accompanying partner dances. Locally, Luis has developed a thriving community through The Capitol Social, providing safe spaces for all to enjoy the culture of Latin dance and music.

Pasaporte de baile latino

Sumérgete en el latido de las culturas latinas de todo el mundo con el bailarín, instructor de baile y músico Luis Armacanqui. Cada sesión se centrará en un género específico de danza, su música asociada, orígenes nacionales y significado cultural. Después de una breve presentación para aprender sobre el baile, prepárese para recibir instrucciones de baile en solitario y en pareja con música en vivo. ¡Nuestro objetivo es que los participantes aprendan y aprecien lo que hace que cada baile latino sea una habilidad de vida única que se puede disfrutar en cualquier lugar!

Este programa se presentará en inglés, pero el presentador habla español y puede responder preguntas en ambos idiomas.

No se necesita experiencia ni pareja. ¡Solo preséntate y baila con nosotros!

Originario de Lima, Perú, Luis Armacanqui nació y creció alrededor de los sonidos de la música afrolatina desde que tiene memoria. Sin embargo, fue en 2011 que se embarcó en viajes inmersivos y constantes alrededor del mundo para adquirir un cúmulo de conocimientos en las áreas de musicología y técnica de danza. La filosofía de Luis es combinar la historia y la mecánica de la música latina para establecer una base sólida en los bailes en pareja que lo acompañan. A nivel local, Luis ha desarrollado una comunidad próspera a través de The Capitol Social, brindando espacios seguros para que todos disfruten de la cultura del baile y la música latina.