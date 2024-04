media release: ​Join Beyond the Page to celebrate Latine music & dance!

Dane County Public Libraries will host several free events featuring Latine artists from Colombia, Peru, and Mexico.

¡Únase a Beyond the Page para celebrar la música y el baile latinos!

Las bibliotecas públicas del condado de Dane organizarán varios eventos gratuitos con artistas latinos de Colombia, Perú y México.

Latine Music Journey for Kids with Angela Puerta

Angela Puerta brings a distinctive blend of entertainment and education to young audiences, incorporating small instruments that kids can borrow and play along with during the show. The interactive experience not only keeps them engaged but also fosters a love for music in both English and Spanish. Wearing a special dress, she takes children on a cultural journey, explaining the vibrant world of traditional Colombian music, including dance styles like cumbia, as well as other lively Latin rhythms such as salsa and merengue. It's not just a show; it's an opportunity for kids to immerse themselves in a different culture. She encourages children to join in, sing along, and even learn some basic Spanish words in a fun and interactive way.

Viaje de música latina para niños con Angela Puerta

Angela Puerta ofrece una combinación distintiva de entretenimiento y educación para el público joven, incorporando pequeños instrumentos que los niños pueden tomar prestados y tocar durante el espectáculo. La experiencia interactiva no sólo los mantiene interesados ​​sino que también fomenta el amor por la música tanto en inglés como en español. Con un vestido especial, lleva a los niños a un viaje cultural, explicándoles el vibrante mundo de la música tradicional colombiana, incluidos estilos de baile como la cumbia, así como otros animados ritmos latinos como la salsa y el merengue. No es sólo un espectáculo; es una oportunidad para que los niños se sumerjan en una cultura diferente. Ella anima a los niños a unirse, cantar e incluso aprender algunas palabras básicas en español de una manera divertida e interactiva.