Latino Business Showcase

media release: (English below)

¡Únete a nosotros para un evento lleno de emprendimiento y nuevos negocios.Entre en contacto con una red dinámica de empresarios y profesionales con experiencia. ¡Obtenga estrategias prácticas para impulsar su negocio al siguiente nivel!

Disfrute de un desayuno y un almuerzo. Este evento es gratuito. Plazas son limitadas. ¡Registraste hoy!

22 de Noviembre, 2024, 9:00 AM - 3:00 PM, Monona Terrace - 1 John Nolen Dr, Madison, WI 53703

Join us for an event full of entrepreneurship and new business. Network with a dynamic network of experienced entrepreneurs and professionals and get practical strategies to take your business to the next level!

Enjoy breakfast and lunch. This event is free of charge. Space is limited, register today!

Date: November 22, 2024

Time: 9:00 AM - 3:00 PM

Location: Monona Terrace - 1 John Nolen Dr, Madison, WI 53703