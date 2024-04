Latino Trivia Night

media release: Join us for the Wisconsin Latino Chamber of Commerce's Trivia Night hosted at La Taguara Bar & Grill. Network with community members and enjoy a night of friendly competition!

Get ready to put your knowledge to the test and enjoy an evening filled with fun, food, and friendly competition! Gather your friends, form a team, and let's see who will emerge as the trivia champions! We can't wait to see you there!

Form a group of 4 people max for Trivia. RSVP to Helene@lccwi.org

Únase a nosotros en la Noche de Trivia de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin en La Taguara Bar & Grill. Conéctese con miembros de la comunidad y disfrute de una noche de competencia amistosa.

Prepárate para poner a prueba tus conocimientos y disfrutar de una noche llena de diversión, comida y competición amistosa. Reúne a tus amigos, forma un equipo y veamos quién se proclama campeón del trivia.

Forma un grupo de 4 personas máximo para Trivia. Reserve con Helene@lccwi.org