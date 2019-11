Leopold Community Safety Conversation

press release: Aldo Leopold Elementary School will be hosting a Community Safety Conversation next Wednesday, November 20th 6:30-8:30 pm. We hope you can join us. Please help us spread the word. All welcome!

Tendremos una Conversación de Seguridad en la Comunidad el próximo miércoles 20 de noviembre de 6:30 a 8:30 pm. Esperamos que nos pueda acompñar. Por favor, ayúdenos a pasar la voz. ¡Todos son bienvenidos!