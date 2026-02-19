LEXFest
The Rigby 119 E. Main St., Madison, Wisconsin 53703
media release:
day one: friday, march 6, 2026 | doors: 6 PM | sounds: 6:30 PM | $5
CLOSETED ALCOHOLIC | THE BLACK & BLUE HEARTS | FANGERLIS | WEIRD PLACE | PINHEAD McFLY | CATHOUSE DANDIES | ‘SCREAM INTERNALLY AND DIE’ FOREVER
day two: saturday, march 7, 2026 | doors: 1 PM | sounds: 2 PM | $20
SPACE MONKEY MAFIA | THE STINKEYES | COURTESY OF TIM | THE BRASH MENAGERIE | HELP DESK | THIS IS MY TRAGEDY | LEFTY LUCI | MUMBUMPER | THE TAKEAWAYS | IRISH GOODBYES
