LEXFest

The Rigby 119 E. Main St., Madison, Wisconsin 53703

day one: friday, march 6, 2026 | doors: 6 PM | sounds: 6:30 PM | $5

CLOSETED ALCOHOLIC | THE BLACK & BLUE HEARTS | FANGERLIS | WEIRD PLACE | PINHEAD McFLY | CATHOUSE DANDIES | ‘SCREAM INTERNALLY AND DIE’ FOREVER

day two: saturday, march 7, 2026 | doors: 1 PM | sounds: 2 PM | $20

SPACE MONKEY MAFIA | THE STINKEYES | COURTESY OF TIM | THE BRASH MENAGERIE | HELP DESK | THIS IS MY TRAGEDY | LEFTY LUCI | MUMBUMPER | THE TAKEAWAYS | IRISH GOODBYES

THE RIGBY, 119 E MAIN STREET

