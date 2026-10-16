Los Dos de Tamaulipas, Kanales, Los de la Marka
Alliant Energy Center 1919 Energy Center Way, Madison, Wisconsin 53713
media release: Prepare yourself for a night filled with music and energy! Los Dos de Tamaulipas are joined by Kanales and Los de la Marka for this incredible tour! You don't want to miss the opportunity to listen to the best rhythms and experience this unforgettable concert!
¡Prepárate para una noche llena de música y energía! 🎸 se unen Kanales y Los de la Marka en este increíble tour. ¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de los mejores ritmos y una fiesta inolvidable! 🌟 Este 6 de noviembre, asegúrate de tener tu lugar en el Alliant Energy Center.