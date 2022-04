media release: Barley Pop Live presents a night of Rock n Roll! $7 cover. Doors at 7 // Music at 8.

Lunar Moth

Madisons doom-pop darlings

https://linktr.ee/LunarmothWi

Diet Lite

Milwaukee Rock n' Roll Company

https://linktr.ee/dietlitemusic

Division Point

Chicago Alternative Rock

https://linktr.ee/divisionpointband

Flying Fuzz

Madison Heavy Metal

https://linktr.ee/flyingfuzzw