Healthcare: Going Forward in Dane County & Wisconsin

Pinney Library 516 Cottage Grove Road, Madison, Wisconsin 53716

media release: League of Women Voters of Dane County forum.

Moderator: Carol Koby, broadcast journalist

Speakers: 

 Impact of federal legislation on public healthcare programs  

Jason Stein, President, Wisconsin Policy Forum  

Accessibility challenges

Shiva Bidar, Co-Chair of Latino Health Council of Dane County

Healthcare Turmoil in Rural Wisconsin

Jeremy Levin, Director of Advocacy, Rural Wisconsin Health Cooperative

Info

Pinney Library 516 Cottage Grove Road, Madison, Wisconsin 53716
Health & Fitness, Lectures & Seminars, Politics & Activism
608-232-9447
Google Calendar - Healthcare: Going Forward in Dane County & Wisconsin - 2025-11-04 18:30:00 Google Yahoo Calendar - Healthcare: Going Forward in Dane County & Wisconsin - 2025-11-04 18:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Healthcare: Going Forward in Dane County & Wisconsin - 2025-11-04 18:30:00 Outlook iCalendar - Healthcare: Going Forward in Dane County & Wisconsin - 2025-11-04 18:30:00 ical