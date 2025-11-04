Healthcare: Going Forward in Dane County & Wisconsin
Pinney Library 516 Cottage Grove Road, Madison, Wisconsin 53716
media release: League of Women Voters of Dane County forum.
Moderator: Carol Koby, broadcast journalist
Speakers:
Impact of federal legislation on public healthcare programs
Jason Stein, President, Wisconsin Policy Forum
Accessibility challenges
Shiva Bidar, Co-Chair of Latino Health Council of Dane County
Healthcare Turmoil in Rural Wisconsin
Jeremy Levin, Director of Advocacy, Rural Wisconsin Health Cooperative
Info
Health & Fitness, Lectures & Seminars, Politics & Activism