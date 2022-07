Madison Bach Musicians

media release:

Faculty Concert featuring: Christa Patton, Lisette Kielson, Kangwon Kim, Jason Moy, Trevor Stephenson, and Martha Vallon

PROGRAM

Domenico Gabrielli

Ricercar No. 6 for solo violoncello

George Frideric Handel

Violin Sonata with Continuo in D minor, HWV 359a

Jean-Henri D’Anglebert

Courante & Chaconne du Vieux Gautier

José Marin

“Ojos pues me desdeñais”

Louis Couperin

Prélude in F major (Bauyn Manuscript)

Johann Jakob Froberger

Toccata II (Book II, 1649)

Benedetto Marcello

Sonata in G minor, Op. 2, No. 3, S.771

Johann Sebastian Bach

Concerto in C major for Two Harpsichords, BWV 1061a (Mvts. I & II)

Andrea Falconieri

Folia

Tickets are $20 and may be purchased online and at the door.