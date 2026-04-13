Madison Police Community Oversight Board Listening Session
to
Goodman South Madison Library 2222 S. Park St. (Village on Park), Madison, Wisconsin 53713
media release: Meet the Police Civilian Oversight Board and Aeiramique Glass - interim independent police monitor- for a MOSES (Madison Organizing in Strength, Equity, and Solidarity, www.mosesmadison.org ) sponsored community conversation on community police oversight in Madison.
In person at Goodman South Madison Library 2222 South Park Street Madison, WI 53713
or Online
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Goodman South Madison Library 2222 S. Park St. (Village on Park), Madison, Wisconsin 53713
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