Madison Public Farmers' Market

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Madison Public Market 202 N. First St., Madison, Wisconsin 53704

media release: Every Wednesday at the Market, join us weekly for Madison's only indoor year-round marketplace!

Some of our featured vendors include:

Sun and Moon Farm

Capri Cheese

Happy Hooksters

Air Joe Farms

Creative Juice

Maple Bee Acres

Lily’s Magical Treats

808Cheesecake

Inspired Alchemy

Yalladips

Unique Hair Accessories and More.

Info

Madison Public Market 202 N. First St., Madison, Wisconsin 53704
Farmers' Markets, Food & Drink
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