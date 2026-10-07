Madison Public Farmers' Market
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Madison Public Market 202 N. First St., Madison, Wisconsin 53704
media release: Every Wednesday at the Market, join us weekly for Madison's only indoor year-round marketplace!
Some of our featured vendors include:
Sun and Moon Farm
Capri Cheese
Happy Hooksters
Air Joe Farms
Creative Juice
Maple Bee Acres
Lily’s Magical Treats
808Cheesecake
Inspired Alchemy
Yalladips
Unique Hair Accessories and More.
Info
Madison Public Market 202 N. First St., Madison, Wisconsin 53704
Farmers' Markets, Food & Drink