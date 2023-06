Concert schedule: 7:30 pm Friday, 8 pm Saturday, 2:30 pm Sunday.

José Pablo Moncayo, Huapango

Manuel de Falla, Noches en los jardines de España (Nights in the Gardens of Spain)

Silvestre Revueltas, Suite from La Noche de los Mayas* (The Night of the Maya), compiled by José Yves Limantour

Selections by Mariachi Los Camperos and the Madison Symphony Orchestra

*Synchronized imagery assembled by Peter Rodgers

John DeMain, Music Director

Rachid Bernal, Piano

Mariachi Los Camperos