press release: Drum roll please...here is the lineup for the 2019 Madison World Music Festival!

Friday, 9/13, Memorial Union

3: Southern Italian dance workshop with Newpoli, Festival Room

5: Newpoli, Italy/Boston, Terrace (rain: Rathskeller)

5:45: Lucibela, Cape Verde, Play Circle

7: Los Wembler's de Iquitos: Visions del Ayahuasca, Peruvian Amazon, Terrace (rain: Rathskeller)

9: Afrotronix, Chad, Terrace (rain: Rathskeller)

Saturday, 9/14, Willy Street Fair

2:15: Samba Novistas, Brazil/Madison

4:15, Toko Telo, Madagascar

6:15, Les Filles de Illighadad, Niger Tuareg

8:15: Nohe & Sus Santos, Honduras/US

Saturday, 9/14, Memorial Union Terrace

9: Vivalda Dula, Angola/US