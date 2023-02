Mead Witter School of Music student recital. Free.

media release: Madlen Breckbill Elective Viola Recital

Madlen Breckbill, viola

Micah Behr, piano

Program

Märchenbilder Robert Schumann (1810-1856)

I.Nicht schnell

II.Lebhaft

III.Rasch

IV.Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Viola Sonata no. 2, op 120 no. 2 in E Flat Johannes Brahms (1833-1897)

1. Allegro amabile

2. Allegro appassionato

3. Andante con moto — Allegro

Intermission

Arpeggione Sonata, D821 Franz Schubert (1797-1828)

1. Allegro moderato (la minore)

2. Adagio (mi maggiore). Allegretto (la maggiore)