Make Your Own Guatemalan Worry Doll

media release: Join us from 5:00–7:30 pm for a special family event where children will get to create their own unique and creative worry dolls. They’ll also learn about the beautiful Guatemalan tradition behind these dolls—symbols of comfort and storytelling passed down through generations.

Bring your imagination and take home a handmade treasure!

Español:

¡Este jueves en el Madison Children’s Museum!

Acompáñanos de 5:00 a 7:30 pm en un evento especial para familias donde los niños podrán crear sus propias muñequitas quitapenas únicas y creativas. También aprenderán sobre la hermosa tradición guatemalteca detrás de estas muñequitas—símbolos de consuelo y narración que se han transmitido de generación en generación.