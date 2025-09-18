Marisa Balistreri Quartet
North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704
Marisa Balistreri - Vocals Stefan Hall - Guitar Jeff Weiss - Bass Noah Brooks - Drums
Marisa Balistreri is a Madison, Wisconsin-based vocalist. A former professional Italian opera singer, Marisa currently collaborates with her songwriter-guitarist husband, Stefan Hall on original jazz tunes inspired by music from around the world. Marisa's group performs as a duo, trio or quartet and plays jazz standards, jazz Manouche, Latin jazz and originals in several languages. Marisa and Stefan regularly collaborate with area musicians Jeff Weiss, Noah Brooks and James Devor.