Marisa Balistreri Quartet

North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704

media release: Marisa Balistreri - Vocals   Stefan Hall - Guitar   Jeff Weiss - Bass   Noah Brooks - Drums

Marisa Balistreri is a Madison, Wisconsin-based vocalist. A former professional Italian opera singer, Marisa currently collaborates with her songwriter-guitarist husband, Stefan Hall on original jazz tunes inspired by music from around the world. Marisa's group performs as a duo, trio or quartet and plays jazz standards, jazz Manouche, Latin jazz and originals in several languages. Marisa and Stefan regularly collaborate with area musicians Jeff Weiss, Noah Brooks and James Devor.

Info

North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704
Music
608-422-5646
Google Calendar - Marisa Balistreri Quartet - 2025-09-18 19:00:00 Google Yahoo Calendar - Marisa Balistreri Quartet - 2025-09-18 19:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Marisa Balistreri Quartet - 2025-09-18 19:00:00 Outlook iCalendar - Marisa Balistreri Quartet - 2025-09-18 19:00:00 ical