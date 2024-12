media release: Saturday, December 14, 11 AM – 1 PM, Waunakee Public Library: Take time for YOU!

Join us for a rejuvenating women’s wellness event hosted by the Waunakee Latina Ambassadors.

Start with an energizing Zumba session, enjoy a healthy snack, and participate in a grounding exercise to reset your mind.

Tap into your creativity with a fun crafting session designed to inspire.

Have kids? No problem! We’ll keep little ones (ages 4+) entertained so you can fully enjoy the experience.

Come for the whole event or drop in for the activity that fits your schedule.

Let’s celebrate wellness, connection, and YOU!

Sponsored by: • Beyond the Page • Waunakee Public Library • Midwest Mujeres

Don’t miss this chance to refresh and connect with your community. We can’t wait to see you there!

sábado 14 de diciembre, 11 a. m. a 1 p. m., Biblioteca pública de Waunakee: ¡Tómate un tiempo para TI!

Únete a nosotros en un evento rejuvenecedor de bienestar para mujeres organizado por las Embajadoras latinas de Waunakee. Comienza con una sesión energizante de Zumba, disfruta de un refrigerio saludable y participa en un ejercicio de conexión a tierra para restablecer tu mente.

Aprovecha tu creatividad con una divertida sesión de manualidades diseñada para inspirar.

¿Tienes hijos? ¡No hay problema! Mantendremos entretenidos a los más pequeños (de 4 años en adelante) para que puedas disfrutar al máximo de la experiencia.

Ven a todo el evento o acércate a la actividad que se adapte a tu horario.

¡Celebremos el bienestar, la conexión y a TI!

Patrocinado por: • Beyond the Page • Biblioteca pública de Waunakee •

No te pierdas esta oportunidad de renovarte y conectarte con tu comunidad. ¡Estamos ansiosos por verte allí!