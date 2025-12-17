Meat Raffle
Hidden Cave Cidery, Middleton 2500 Pleasant View Road #102, Middleton, Wisconsin 53562
media release: Kick off your Friday with great food and even better prizes! Join us for another round of meat raffle fun — this one’s stacked.
Raffle starts at 6:30PM sharp. 10 chances to win — just $1 per round ($2 for steak rounds). Each round you can win quality meats, Wisconsin cheese, or a free cider token!
Up for grabs:
• Sirloin Tip Steak
• T-Bone Steaks
• 85% Ground Beef
• Beef Stew Packs
• Pork Shoulder Roast
• Pork Chops
• Breakfast Bundle: Sausage & Bacon
• Chicken Breast
• Smoked Chicken Breast
• Wild-Caught Alaska Salmon
Bring cash — we’ve got change!
Meat sourced from Riemer Family Farm. Every dollar raised supports REAP Food Group.