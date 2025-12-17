Meat Raffle

Hidden Cave Cidery, Middleton 2500 Pleasant View Road #102, Middleton, Wisconsin 53562

media release: Kick off your Friday with great food and even better prizes! Join us for another round of meat raffle fun — this one’s stacked.

Raffle starts at 6:30PM sharp. 10 chances to win — just $1 per round ($2 for steak rounds). Each round you can win quality meats, Wisconsin cheese, or a free cider token!

Up for grabs:

• Sirloin Tip Steak

• T-Bone Steaks

• 85% Ground Beef

• Beef Stew Packs

• Pork Shoulder Roast

• Pork Chops

• Breakfast Bundle: Sausage & Bacon

• Chicken Breast

• Smoked Chicken Breast

• Wild-Caught Alaska Salmon

Bring cash — we’ve got change!

Meat sourced from Riemer Family Farm. Every dollar raised supports REAP Food Group.

Info

Hidden Cave Cidery, Middleton 2500 Pleasant View Road #102, Middleton, Wisconsin 53562
Fundraisers
Food & Drink
Google Calendar - Meat Raffle - 2025-12-19 18:30:00 Google Yahoo Calendar - Meat Raffle - 2025-12-19 18:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Meat Raffle - 2025-12-19 18:30:00 Outlook iCalendar - Meat Raffle - 2025-12-19 18:30:00 ical